München (ots) -Der Europameister Spanien 2024 ist Weltmeister 2026: 19 Torschüsse bis zum erlösenden 1:0-Finalsieg von Ferran Torres gegen den nunmehr Ex-Weltmeister Argentinien. Der beste Fußballer der Welt, Lionel Messi, kann den WM-Titel zu seinem Abschied nicht verteidigen."Das war nicht Argentiniens Tag. Messi hat gar nicht ins Spiel gefunden. Spanien ist hochverdient Weltmeister gewonnen. Spanien hat nicht 120 Minuten die Sterne vom Himmel gespielt. Aber der 2. Halbzeit waren sie wirklich da und das Spiel kontrolliert", findet MagentaTV- Experte Jürgen Klopp. Thomas Müller bilanziert: "Die Spielanlage vorwärts wie rückwärts ist bei den Spaniern so dominant. Sie spielen mit viel Aufwand, Fleiß, Herz und Technik. Sie spielen mit allem."Luis de la Fuente, Spaniens Weltmeistertrainer: "Ich bin schon sehr emotional. Ich denke an sie. Ich habe sehr viel mit den Spielern gesprochen. Wir haben alles gewonnen. Alles. Und das ist wunderschön. Was wir für den spanischen Fußball geleistet haben, für die spanische Gesellschaft, für Spanien. Zusammen sind wir stärker."Nachfolgend die gesammelten Stimmen und Clips vom Finale Spanien gegen Argentinien - Quelle MagentaTV. Von Robbie Williams bis zum Weltmeister-Trainer Luis de la Fuente.WM-Finale 2026: Spanien - Argentinien 1:0Ein Blick auf die Statistik zeigt die spanische Dominanz im WM-Finale: 19:2 Torschüsse, 62 Prozent Spielanteile, seit 38 Partien ungeschlagen. Für Spanien ist es die 2. Weltmeisterschaft nach 2010 - 2026 mit nur einem Gegentor, nach 7 Siegen, einem Unentschieden.Clips nach dem WM-FinaleKnapp am 4. Stern vorbei: Argentiniens Team holt sich die Silbermedaille ab. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bnNFaWZCQ1YzUlAxYks5NzVFRlNpNXpMaXdLWUNwc2xiUG9RZXJ3R2lWUT0=War es das? Tränen bei Lionel Messi nach dem verlorenen WM-Finale: clipro.tv/player?publishJobID=VHJWUU1tM0NUbWpiMytnZjMyeGdQZWROZFhlV3NWVkV1YjBKL0hyWmQ2ST0=Da ist das Ding! Spanien bekommt die Goldmedaillen und den Pokal. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=N2lqcmlWbG5uYW95amhmVzE0QUFja29FSnRZbUhOZEtkMHArK0NHU0hIVT0=Genial! Robbie Williams crasht nach Spielende die MagentaTV-Übertragung - und das Moderatoren- und Expertenteam freut sich sichtlich über den Weltstar. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=b3RFMFFGdDRtNmdpUG5tVzdqTk52OWFQZW82M3kvQlBZTjJSZ2hMdkZLST0=Großes Finale: Feuerwerk über dem Stadion nach der Übergabe des Pokals. Die Spanier besingen ihren 2. WM-Titel.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OTI0Mk5zcUp4ZWdqV2VGc0NvRXpPZUNzUENRaVk2dWtiTkM1dkM1anRFTT0=Thomas Müller über Donald Trump: "Ich würde ungern den amerikanischen Präsidenten in den Mittelpunkt einer Weltmeisterschaft rücken. Das macht er selbst schon genug. Dementsprechend brauchen wir ihm da nicht noch die Plattform geben."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dEpWWDNyMnBJajBUb1RVUWt3ZFcrS1JmTVNXZzQ5NVQrRXFtZHl1ZFcxYz0=Auszeichnungen SpielerBester Nachwuchsspieler der WM: Pau Cubarsi - Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dHRkekJWaXBQQ1dKNTBmL2RtSm9UZlpFdnczMC80alBNWnFFQVpMaHVvcz0=Bester Torhüter der WM: Unai Simon -Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VGIxUTFhTWhwVzM3cFhJdnlBNFp1VjJGOWQwOUs2ZTliS3hnOXNmbzRPUT0=Bester Spieler der WM: Rodri. Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=RzVYM0FFMEk5QmlzRVlNZ0F4bHhhSUVKcUNvRGorVitET0cvckJQWFJTVT0=Sergio Ramos bringt den WM-Pokal aufs Feld, Donald Trump und Gianni Infantino kommen zusammen aufs Feld. Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=RG4wUmgybkJKK1BCUmNqeFI1NTFBNUhZRlpCQ2JXMUMxR2JwcHRTaEtNMD0=Jubel der Spanier nach dem Abpfiff.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dmFaZHg1K1ljdzdlRDM1U3VGRU1CczF3a3EvWGtnSG92ZG1qL2Z2OEl2Yz0=Enttäuschte Argentinier nach dem Abpfiff, Messi trauert.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VThYZjdUVlBrT3MyRXZ6STdVWmk2QWZhRFg5d0JRY1MzQVh3R0NENEE2TT0=Paredes brennen nach dem Abpfiff die Sicherungen durch.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VW11MG9GSkpuNFBUQ2I2SkFDQlhib2hlNFJGSnovK3dLaDMyek1MbWRNUT0=Ramos bringt den WM-Pokal - Buhrufe für Infantino und Trump - der Link zum Clipclipro.tv/player?publishJobID=RG4wUmgybkJKK1BCUmNqeFI1NTFBNUhZRlpCQ2JXMUMxR2JwcHRTaEtNMD0=Stimmen zum WM-Finale:Luis de la Fuente, Spaniens neuer Weltmeistertrainer: "Ich fühle in erster Linie viel Stolz. Ich bin stolz auf meine Fußballer, die mit dieser Idee gewachsen sind, sie verbessert haben. Diese Gruppendynamik, die Familie, dass sie große Fußballer sind. Dieses Riesentalent, das sie haben. Und natürlich Stolz. In erster Linie fühle ich Stolz. Ich habe sie in diesem Prozess begleitet."...dazu, dass er so ruhig und nüchtern ist, trotz des Titels und er nicht anfängt zu Weinen: "Naja, ich möchte nicht, dass es soweit kommt (lacht). Ich bin schon sehr emotional. Ich denke an sie. Ich habe sehr viel mit den Spielern gesprochen. Wir haben alles gewonnen. Alles. Und das ist wunderschön. Ich kann es ein und zweimal sagen. Was wir für den spanischen Fußball geleistet haben, für die spanische Gesellschaft, für Spanien. Zusammen sind wir stärker."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T3ZoQWtJb0RZcENHc0lIaG85SWtCZHltMzB0QXlYd051UHpEdUZHdUdtaz0=Jürgen Klopp: "Spanien ist hochverdient Weltmeister gewonnen. Spanien hat nicht 120 Minuten die Sterne vom Himmel gespielt. Aber der 2. Halbzeit waren sie wirklich da und das Spiel kontrolliert. Messi hat bei Argentinien gar nicht ins Spiel gefunden. Nach dem 1:0 gab es nur 1 Minute, wo Argentinien kurz aufkam. Es war nur ein Spiel mehr bei dieser WM. Aber diese Spieler auf dem Feld haben das gemerkt."Mats Hummels: "Es war genau wie bei uns bei der WM 2014. Du schießt das Tor in der Verlängerung und musst es noch 10 Minuten wegverteidigen. Wenn dann der Moment kommt, ist es eine Befreiung und Erlösung. Dann geht alle Kraft raus aus dem Körper."Tabea Kemme: "Bei Paredes sind die Sicherungen durchgeknallt nach Spielende."Thomas Müller: "Die Spielanlage vorwärts wie rückwärts ist bei den Spaniern so dominant. Sie spielen mit viel Aufwand, Fleiß, Herz und Technik. Sie spielen mit allem." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=eXVYVFdiNU04MWpuOU5qNWpQbDIvWU5jdjVUdFpCcFMvSmI3ZkNuQlpNRT0=Analyse Teil 2Thomas Müller, MagentaTV-Experte: "Das ist das Verrückte! Argentinien wurde komplett kontrolliert über das gesamte Spiel, können aber noch den Ausgleich machen."Mats Hummels, MagentaTV-Experte: "Sie haben wieder diesen Modus gefunden, wo sie in ein paar Minuten zwingend und drückend wurden und im Sechzehner zu richtig guten Chancen gekommen sind."...ob sich Argentinien ins Elfmeterschießen retten wollte: "Auf jeden Fall! In der regulären Spielzeit schon. Spätestens mit der Gelbroten auf jeden Fall."Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte: "Das spanische Tor ist für Argentinien zu spät gefallen. Wäre es früher gefallen, hätten sie länger Zeit für die Aufholjagd."Mats Hummels, MagentaTV-Experte: "Wahrscheinlich hast du sogar Recht, wenn man sieht, wie die letzten Minuten passiert sind. Irgendwie wäre noch eins gefallen, wenn sie es in der 92. Minute kassiert hätten." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=dTZKNmxEV3ZEQ1BKUFV5NWhVQmZuaDFLc2tLcUsycGlzQitIVjZzRWN3MD0=Analyse Teil 3Jürgen Klopp: "Diese Mannschaft ist in einem Alter: die können nochmal. Die ältesten Spieler sind Ende 20 und es kommt junges Gemüse nach. Spanien ist eine Mischung aus Talent und klarer Spielidee. Luis de la Fuente hat das über Jahre begleitet und ich könnte mir vorstellen, dass er das verfeinern will."Mats Hummels: "Luis de la Fuente sollte erstmal das Ganze genießen. Dieser Moment ist komplett zum Feiern da. Wenn der Gedanke an einen Rücktritt bei ihm tobt, kommt das in ein paar Woche. Kein handvoll Trainer kann von sich behaupten Welt- und Europameister zu sein."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=K1RMTnRpRmo0Q0d5T3RSODZGNmxoRjdheGNadFpzWndBTXc0MEJaWkVYaz0=Lionel Messi macht sein letztes WM-SpielMats Hummels: "Er hätte nochmal einen draufsetzen können, wie er als Fußballer gesehen wird. So emotional hat man ihn nicht oft gesehen. Das hat was mit uns gemacht"Wolff-Christoph Fuß: "Das Finale war sein schwächstes Spiel bei der WM. Aber das hatte damit zu tun, dass der Tank leer war. Die Argentinier sind alle auf der Felge gelaufen. Messi war da keine Ausnahme"Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=UHVwaUYyNU45Zy9rVk1BZzM4MVpxemhUQmF3Ykltdmp5QnRCVjBtTnBGWT0=Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6317383