Am 16. September tagt wieder die Führung der Federal Reserve. Das Bild sieht sehr getrübt aus. Am Markt gibt es Analysten, die von Zinserhöhungen ausgehen. Umgekehrt aber gibt es auch Stimmen, die von einer Zinssenkung ausgehen. Ihr Argument: Im November stehen die Midterm-Wahlen in den USA an. Donald J. Trump will niedrigere Zinsen. Das hat er auch schon dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh per Post auf Truth Social zukommen lassen. Unser Argument: Niedrige Zinsen sind positiv für den Aktienmarkt. Die vergangenen 18 Monate haben gezeigt, dass dem Präsidenten vor allem das Wohl der Märkte am Herzen hängt. Es wird wohl eine knappe Entscheidung; man sollte eine Beibehaltung des Zinsniveaus nicht ausschließen, schließlich kann man auch im Oktober reagieren. So oder so erwarten wir, dass die Zinsen sinken. Spätestens dann sollte auch wieder der Goldpreis in Form kommen. Schon seit Wochen pendelt die Notiz um die Marke von 4.000 USD je Unze. Positive Signale von der Fed dürften hier für einen Ausbruch sorgen. Anleger verdienen dann aber mehr Geld mit Goldaktien. Daher blicken wir heute auf die Lage bei den Papieren von Equinox Gold, Lahontan Gold und Aya Gold & Silver.

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