Es gibt Zeiten an der Börse, in denen nicht die heißeste Aktie mit der spektakulärsten Story erste Wahl ist. Wenn die Unsicherheit an den Märkten zunimmt, sind Anleger gut beraten, auf Papiere zu setzen, die sich von der geopolitischen Nachrichtenlage nicht beeindrucken lassen. ASML, Lahontan Gold und Allianz haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam - ein niederländischer Hersteller hochkomplexer Spezialmaschinen für die Chipindustrie, ein kanadischer Goldexplorer und ein Münchner Versicherungskonzern. Und doch verbindet die drei etwas: Sie liefern handfeste Gründe, warum sich ihre Kurse dem allgemeinen Auf und Ab der Märkte weitgehend entziehen können - ob dank echter Nachfragesubstanz, robuster operativer Fortschritte oder aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik.
Enthaltene Werte: NL0010273215,CA50732M1014,DE0008404005Den vollständigen Artikel lesen ...
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