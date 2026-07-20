AI Agents stehen kurz davor, den Unternehmensalltag grundlegend zu verändern. Sie beantworten nicht mehr nur Fragen, sondern handeln eigenständig, greifen auf Systeme zu und treffen Entscheidungen. Das eröffnet enorme Chancen - birgt aber auch erhebliche Risiken für Sicherheit, Datenschutz und Compliance. Das Schweizer Startup Vectogate will genau diese Lücke schliessen. Im Interview erklärt Mitgründer Josua Boos, weshalb AI Agents ohne Kontrolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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