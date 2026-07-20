St. Gallen - Anfragen gehören zum Arbeitsalltag jeder Organisation. Damit sie effizient bearbeitet werden können, braucht es klare Prozesse und eine zentrale Übersicht. Ein Ticketingsystem innerhalb der bestehenden Unternehmenssoftware schafft dafür die notwendige Struktur und ermöglicht eine nachvollziehbare Bearbeitung von Anliegen. Im Arbeitsalltag vieler Organisationen treffen Anfragen über unterschiedliche Kanäle ein - per E-Mail, telefonisch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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