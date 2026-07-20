In Grünheide plant Tesla den nächsten Ausbauschritt: mehr Fahrzeuge, mehr Märkte und mehr Beschäftigte. Auch die Batteriezellfertigung soll wachsen. Zugleich zeigt sich, dass der Konzern von den neuen staatlichen Förderungen für E-Autos deutlich profitiert. Welche Ziele Tesla verfolgt und welche Risiken das Unternehmen dabei nennt, lesen Sie im Folgenden.Tesla drückt beim Ausbau seines Werks in Grünheide aufs Tempo. Laut Geschäftsbericht der Tesla Manufacturing Brandenburg SE soll die Produktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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