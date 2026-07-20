London - Andy Burnham ist Fussballfan, stolzer Vater und geht im Trikot seines geliebten FC Everton joggen. Der neue britische Premierminister, der heute Vormittag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt wird, beschreibt sich als «bodenständig» und «nah an den Menschen». Reicht das, um das Vereinigte Königreich aus der Krise zu führen? Oppositionsführerin Kemi Badenoch prognostizierte ein «böses Erwachen». Burnhams politisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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