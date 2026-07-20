Von Robert Jakob «Das grösste menschliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt hat», so der Präsident des organisierenden Verbandes, hinterlässt sportlich und wirtschaftlich einen zwiespältigen Eindruck. Die Vorrunde des Mammutereignisses war langweilig. Das kommt dabei heraus, wenn man von 48 Mannschaften nur 16 absägt. Ab der K.o.-Phase war die Mehrzahl der Spiele spannend. Allerdings lag das an den in der Regel knappen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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