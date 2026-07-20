Netflix lieferte solide Zahlen und stürzte trotzdem so stark ab wie seit vier Jahren nicht mehr. Analysten bleiben optimistisch, senken aber ihre Kursziele. Lohnt sich jetzt der Einstieg - oder droht noch mehr Ungemach? Die Netflix-Aktie ist nach den Quartalszahlen so stark eingebrochen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Zum Start in die neue Woche steht der Kurs auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2024. Dabei hat der Streaming-Konzern im zweiten Quartal operativ solide geliefert. Das eigentliche Problem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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