Spekulationen um eine mögliche Übernahme haben die Aktie von Personalis gegen Ende der vergangenen Handelswoche angetrieben. Laut einem Medienbericht soll es mehrere mögliche Kaufinteressenten für den US-amerikanischen Krebsgenomik-Spezialisten geben, der derzeit mit etwa 1,6 Milliarden Dollar kapitalisiert wird.Am Donnerstagabend (kurz vor dem US-Handelsende) berichtete Street Insider, dass Personalis "Übernahmeinteresse von Merck & Co und zwei weiteren Interessenten" erhalten habe.Needham-Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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