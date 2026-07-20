Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Quartalszahlen haben die Aktie von TSMC zuletzt unter Druck gesetzt. Bis zur wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie ist aber noch deutlich Luft. Derweil gibt sich das Unternehmen zuversichtlich und treibt den Ausbau seiner Kapazitäten in den USA mit hohem Tempo voran.Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips erhöht sein Engagement in Arizona um weitere 100 Milliarden Dollar. Damit summiert sich das Investitionsvolumen des Konzerns dort auf insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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