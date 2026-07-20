Zürich - An den Devisenmärkten herrscht trotz der verstärkten Sorgen um eine erneute Ausweitung des Nahostkonflikts weiterhin Ruhe. Die Notenbank-Entscheide bleiben im Fokus. Das Euro/Dollar-Paar notiert am Montagmorgen bei 1,1442 nach 1,1436 am Freitagabend. Auch der Franken bewegte sich zuletzt kaum gegenüber den Hauptwährungen: USD/CHF kostete am Morgen 0,8072 nach 0,8074 am Freitagabend, bei EUR/CHF waren es 0,9236 nach 0,9234. Bereits über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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