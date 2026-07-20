© Foto: Christophe Gateau - dpaMehr Profit trotz gesunkener Verkäufe: Tesla baut das Werk in Grünheide weiter aus und plant Tausende neue Jobs. Wie der Elektroautobauer den Standort nach einem Übergangsjahr wieder auf Hochtouren bringen will.Ein Ertragsplus von gut 35 Prozent trotz leicht gesunkener Auslieferungen: Teslas Brandenburger Tochtergesellschaft überrascht im aktuellen Geschäftsbericht für 2025 mit einer unerwartet starken Bilanz. Während der Jahresüberschuss auf 77,1 Millionen Euro kletterte, fiel der Umsatz auf 7,1 Milliarden Euro. Grund für die höhere Profitabilität waren vor allem gesunkene Fertigungskosten. Nun legt der US-Konzern in Grünheide wieder nach. Für das Geschäftsjahr 2026 kündigt die Tesla …
Enthaltene Werte: US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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