Wenn führende Köpfe aus der KI-Branche, Steuerrechtsanwälte und CEOs umsatzstarker Unternehmen über ein Grundeinkommen diskutieren und dies als gangbaren Weg ins Feld führen, lässt das aufhorchen. Ein Grundeinkommen? War das nicht die Idee einiger Montessori geprägter Gutmenschen ohne Arbeitsethos und Leistungsgedanken? Nun ja, die Zeiten ändern sich. Kaum eine Woche vergeht ohne Meldungen von Unternehmen, die im grossen Stil Jobs streichen und Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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