

EQS-Media / 20.07.2026 / 09:56 CET/CEST

Quantencomputer werden in einigen Jahren heutige Verschlüsselung knacken können. Daten, die Unternehmen jetzt schützen, könnten dann rückwirkend offenliegen. Integrated Quantum Technologies baut seine Sicherheitsplattform bereits auf dieses Szenario aus. Verschlüsselung funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Daten werden mit einem mathematischen Verfahren so verändert, dass sie ohne den passenden Schlüssel praktisch nicht lesbar sind. Praktisch deshalb, weil die Entschlüsselung ohne Schlüssel zwar theoretisch möglich ist, aber mit klassischen Computern Jahrmillionen dauern würde. Diese Grundannahme steht zur Disposition. Leistungsfähige Quantencomputer werden die mathematischen Probleme, auf denen heutige Verschlüsselungsverfahren wie RSA beruhen, in absehbarer Zeit lösen. Branchenexperten gehen davon aus, dass dieser Moment - oft als Q-Day bezeichnet - bereits zwischen 2028 und 2030 eintreten könnte. Was nach einem fernen Zukunftsszenario klingt, hat schon heute konkrete Konsequenzen. Der Grund liegt in einem Angriffsmuster, das Sicherheitsexperten als "Harvest now, decrypt later" bezeichnen: Akteure sammeln bereits jetzt verschlüsselte Daten, die sie aktuell nicht lesen können, in der Erwartung, sie später mit Quantencomputern zu entschlüsseln. Für Unternehmen, die mit Daten arbeiten, deren Vertraulichkeit auch in einigen Jahren noch relevant ist, etwa Gesundheitsdaten, Finanzinformationen oder geistiges Eigentum, ist die Sicherheitslücke damit ein immanentes und bereits heute hochaktuelles Risikoszenario. Regierungen setzen Fristen, Privatsektor zieht mit Diese Bedrohung ist auf höchster politischer Ebene angekommen. Die USA haben ihren Bundesbehörden vorgeschrieben, bis 2030 auf sogenannte Post-Quanten-Kryptographie umzustellen, also auf Verschlüsselungsverfahren, die auch leistungsfähigen Quantencomputern standhalten sollen. Das amerikanische Normungsinstitut NIST hat dafür bereits erste Standards veröffentlicht. Die Europäische Union verfolgt mit der vollständigen Migration kritischer Infrastruktur bis 2035 einen ähnlichen Zeitplan. Diese Fristen betreffen direkt zunächst staatliche Stellen, ziehen aber den privaten Sektor mit, weil Zulieferer, Dienstleister und Partnerunternehmen kritischer Infrastruktur ihre eigenen Systeme entsprechend anpassen müssen. Für Unternehmen entsteht daraus ein Planungshorizont, der näher liegt, als die meisten annehmen. Wer heute IT-Systeme aufbaut oder erneuert, die mehrere Jahre im Einsatz bleiben sollen, muss die Umstellung auf quantenresistente Verschlüsselung bereits mitdenken. Andernfalls droht eine Situation, in der erst kurz vor Ablauf der gesetzten Fristen unter Zeitdruck migriert werden muss. AIQu VEIL als Antwort auf zwei Bedrohungen gleichzeitig Integrated Quantum Technologies Inc. (ISIN: CA45828F1018, WKN: A3EGAC, CSE: ICS) hat seine Sicherheitsplattform AIQu VEIL von Beginn an auch mit Blick auf künftige Bedrohungen entwickelt. Das System verschlüsselt und fragmentiert sensible Daten beim Eingang in KI-Prozesse, sodass selbst bei einem erfolgreichen Zugriff lediglich wertlose Bruchstücke ohne Kontext zugänglich wären. Diese Architektur ist explizit auf künftige Quantenbedrohungen ausgerichtet, was sich auch im Firmennamen widerspiegelt: Die Bezeichnung Post-Quantum-Sicherheit verweist auf eine Schutzwirkung, die über die heute übliche Verschlüsselung hinausgeht. Das Unternehmen positioniert sich damit an einem Punkt, an dem zwei eigentlich getrennte Herausforderungen zusammenlaufen. Auf der einen Seite steht der laufende Boom der künstlichen Intelligenz, der Unternehmen dazu drängt, immer mehr sensible Daten für KI-Anwendungen zu erschließen. Auf der anderen Seite steht die wachsende regulatorische und technische Notwendigkeit, diese Daten gegen künftige Quantenangriffe abzusichern. Wer beide Anforderungen mit einer Lösung bedienen kann, spricht einen Markt an, der sich aus zwei unabhängigen Wachstumstreibern gleichzeitig speist. IQT bringt für diese Positionierung den notwendigen operativen Hintergrund mit: Aus dem bestehenden Cybersicherheitsgeschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, betrieben über Managed Services und die Plattform SecureGuard360, verfügt das Unternehmen bereits über Kundenkontakte und Marktkenntnis in jenen Branchen, für die Datensicherheit eine Kernanforderung ist. Mit dem Launch der VEIL Snowflake Native Application hat das Unternehmen zuletzt einen wichtigen Kommerzialisierungsschritt vollzogen: VEIL ist damit direkt in der Snowflake-Datenplattform verfügbar, die von Tausenden Unternehmen weltweit für die Verarbeitung sensibler Daten genutzt wird. Parallel dazu hat IQT mit MASQ - einer Governance-Plattform für autonome KI-Agenten - eine zweite Technologiesäule in den Patentprozess gebracht. Das IP-Portfolio umfasst damit zwei komplementäre Infrastrukturlösungen für den Enterprise-KI-Markt. Wettbewerbsfeld ohne klare Hierarchie Im Bereich KI-Datenschutz trifft IQT auf spezialisierte Wettbewerber wie Protopia AI, Anonomatic oder Privacy Dynamics. Im breiteren Feld der Post-Quanten-Sicherheit positionieren sich zudem etablierte Cybersicherheitskonzerne wie Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: 916411) und CrowdStrike (ISIN: US22788C1053, WKN: A2N6FY), allerdings primär mit allgemeinen Sicherheitsplattformen statt mit einer spezialisierten Lösung für die Schnittstelle zwischen KI-Nutzung und Datenschutz. Diese Kombination aus KI-Tauglichkeit und Quantenresistenz in einem Produkt ist im aktuellen Marktumfeld noch selten zu finden. Die Technologie hat dabei bereits einen unabhängigen Belastungstest bestanden: Im Rahmen der öffentlichen Pierce the VEIL Kaggle Challenge wurden externe Data-Science-Teams eingeladen, die Schutzwirkung von VEIL zu testen. Das technische White Paper wurde zudem von Dr. Mohammad Tayebi der Simon Fraser University akademisch geprüft und durch eine Sicherheitsbeurteilung von Forward Security ergänzt. Seit November 2025 hat IQT in drei Finanzierungsrunden rund 7 Millionen CAD eingesammelt - davon zwei überzeichnet, was das anhaltende Anlegerinteresse an der Neupositionierung des Unternehmens unterstreicht. Zuletzt schloss das Unternehmen im Mai 2026 eine Platzierung über 5 Millionen Einheiten zu je 0,50 CAD ab, die mit einem Bruttoerlös von rund 2,5 Millionen CAD ebenfalls überzeichnet war. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 60 Millionen CAD befindet sich Integrated Quantum Technologies Inc. in der Übergangsphase von technischer Validierung zur kommerziellen Skalierung. Der Launch der VEIL Snowflake Native Application markiert dabei den ersten greifbaren Schritt in Richtung Enterprise-Markt. Mit einem wachsenden IP-Portfolio, zwei überzeichneten Finanzierungsrunden und laufenden Enterprise-Gesprächen - und das zu einem Zeitpunkt, an dem die regulatorische Uhr in Richtung Q-Day unaufhaltsam tickt - ist IQT eines der wenigen börsennotierten Unternehmen, das KI-Datenschutz und Quantenresistenz in einer Plattform vereint. Integrated Quantum Technologies gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Technologieaktien und im speziellen für den Wachstumsmarkt Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und Quantum Computing interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/integrated-cyber-solutions-inc) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail. Aktiendaten und Finanzierung Integrated Cyber Solutions d/b/a Integrated Quantum Technologies WKN: A3EGAC ISIN: CA45828F1018 CSE: ICS FRA: 6MQ Kurs (07.07.2026): 0,70 CAD Anzahl Aktien (Stand Mai 2026): ca. 74,7 Mio. Market Cap (07.07.2026): ~52 Mio. CAD Webseite: www.integratedquantum.com Kontaktadresse Munsch International LTD Tavgetou 19 7100 Aradippou, Zypern Email: info@verumo.de Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Mitarbeiter und sonstige Bekannte der Munsch International LTD Wertpapiere der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und den Handel mit diesen Wertpapieren beabsichtigen, wodurch ein Interessenskonflikt bestehen kann. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Munsch International LTD ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der Munsch International LTD ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unsere vollständigen AGB und Disclaimer.

Emittent/Herausgeber: Verumo

Schlagwort(e): Informationstechnologie



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News