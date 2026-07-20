Wir stufen Infineon von SELL auf HOLD hoch, nachdem der Aktienkurs stark gefallen ist, was die Aktie näher an unseren unveränderten fairen Wert von 60,00 EUR gebracht hat und die vorherige Bewertungsasymmetrie weitgehend beseitigt hat. Die Korrektur scheint durch Gewinnmitnahmen und einen breiteren Reset der Erwartungen im Zusammenhang mit KI getrieben zu sein, und nicht durch eine Veränderung der Fundamentaldaten. Die Nachfrage nach KI-Strom übersteigt weiterhin das Angebot, was die Zuteilung und die Preisgestaltung unterstützt, während sich die Trends in der Industrie und im Automobilsektor allmählich weiter verbessern. Mit der breiteren Erholung der Erträge über KI hinaus und der nun angemesseneren Bewertung im Einklang mit dem Ertragsausblick sehen wir ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Verhältnis vor einem starken Q3 bei etwa 18,5x 2027E EV/EBIT. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/infineon-technologies-ag
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