Die Europäische Kommission hat ihren Electrification Action Plan sowie Vorschläge zur Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS1) vorgelegt. Ziel ist es, die Elektrifizierung von Industrie, Gebäuden und Verkehr zu beschleunigen und Strom gegenüber fossilen Energieträgern attraktiver zu machen. Verbände begrüßen den Kurs grundsätzlich, fordern jedoch Nachbesserungen bei Stromnetzen, erneuerbarer Wärme und der Ausgestaltung des CO2-Preises. Nach Angaben der Kommission stammen inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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