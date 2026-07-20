© Foto: Stefan Puchner/dpaDie Anteile von Rüstungskonzern standen in den vergangenen Wochen stark unter Druck, doch inzwischen mehren sich die Anzeichen für eine technische Entspannung. Selbst Eskalation hilft nicht: Rüstungsaktien unter Druck! Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten sowie der erneuten Eskalation zwischen den USA und Iran konnten die Anteile von Verteidigungswerten bei Anlegerinnen und Anlegern zuletzt nicht punkten. Die branchenweite Kurskrise erfasste dabei nicht nur deutsche Rüstungstitel wie Hensoldt, Renk und Rheinmetall, sondern auch die Anteile von US-Werten, obwohl sich diese angesichts leerer Munitionsbestände über zum Teil riesige Aufträge freuen durften. Hierzulande belasteten vor …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE000HAG0005,DE000RENK730Den vollständigen Artikel lesen
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