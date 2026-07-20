Kornelius Purps (antea): Bilanzsaison: Spannung im DAX

17.07.2026 -

Bilanzsaison: Spannung im DAX

Raus aus dem Sessel, rauf auf den Bürostuhl. Die Fußball-WM geht nahtlos in die Bilanz-WM über. Die Quartalsberichtssaison steht vor der Tür. Hier wetteifert weniger Firma A gegen Firma B, sondern vielmehr jedes Unternehmen gegen die Schar der Analysten: Gelingt es dem Unternehmen, die Erwartungen der Analysten zu Umsatz, Gewinn und anderen Kenngrößen zu übertreffen? Ich werfe heute einen Blick auf die Erwartungen zur Gewinnentwicklung, löse mich aber von der Unternehmensebene und betrachte die aggregierten Schätzungen auf Ebene der drei Indizes DAX, STOXX Europe 600 und S&P 500.

Hunderte von Unternehmensanalysten weltweit geben mehr oder weniger regelmäßig ihre Schätzungen zu wichtigen Firmenkennziffern ab. Datenanbieter, wie beispielsweise Bloomberg, sammeln diese und aggregieren sie auf einen gesamten Aktienindex hoch. Verglichen mit den tatsächlich berichteten Daten des Vorjahres werden dadurch Aussagen möglich wie "Es wird erwartet, dass im S&P 500 die Gewinne pro Aktie im zweiten Quartal um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartalsteigen werden."