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Asset Standard
20.07.2026 10:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Bilanzsaison: Spannung im DAX

17.07.2026 -

Bilanzsaison: Spannung im DAX

Raus aus dem Sessel, rauf auf den Bürostuhl. Die Fußball-WM geht nahtlos in die Bilanz-WM über. Die Quartalsberichtssaison steht vor der Tür. Hier wetteifert weniger Firma A gegen Firma B, sondern vielmehr jedes Unternehmen gegen die Schar der Analysten: Gelingt es dem Unternehmen, die Erwartungen der Analysten zu Umsatz, Gewinn und anderen Kenngrößen zu übertreffen? Ich werfe heute einen Blick auf die Erwartungen zur Gewinnentwicklung, löse mich aber von der Unternehmensebene und betrachte die aggregierten Schätzungen auf Ebene der drei Indizes DAX, STOXX Europe 600 und S&P 500.

Hunderte von Unternehmensanalysten weltweit geben mehr oder weniger regelmäßig ihre Schätzungen zu wichtigen Firmenkennziffern ab. Datenanbieter, wie beispielsweise Bloomberg, sammeln diese und aggregieren sie auf einen gesamten Aktienindex hoch. Verglichen mit den tatsächlich berichteten Daten des Vorjahres werden dadurch Aussagen möglich wie "Es wird erwartet, dass im S&P 500 die Gewinne pro Aktie im zweiten Quartal um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartalsteigen werden."

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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