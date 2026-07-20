Zug - Die Fortschritte bei Quantencomputern haben in der Bitcoin-Gemeinschaft zu Debatten über eine existenzielle Bedrohung der Kryptowährung geführt. Allerdings dürften laut Experten Quantencomputer frühestens Anfang des nächsten Jahrzehnts in der Lage sein, die kryptografische Verschlüsselung des Bitcoin zu knacken. «Die Bedrohung ist real, aber nicht unmittelbar», sagt Wolfgang Vitale, Experte für Kryptoprotokolle bei Bitcoin Suisse, im Gespräch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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