Die Weltwirtschaft zeigt sich widerstandsfähiger als vielfach erwartet: Trotz des wiederaufflammenden Konflikts im Mittleren Osten und der damit verbundenen Energiepreisschocks bleibt die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe stabil. Im Gegensatz dazu zeigt sich der private Konsum unter Druck. Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, sieht in der aktuellen Phase der Fiskaldominanz ein moderat steigendes Inflationsrisiko, es sei jedoch kein Inflationsschock wie in den Jahren 2021 und 2022 zu befürchten. Bei der Vorstellung des Guide to the Markets für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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