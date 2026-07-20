Paris / London / Zürich - Sorgen vor einer Ausweitung des Iran-Kriegs und damit zusammenhängend steigende Ölpreise haben zum Wochenauftakt die europäischen Börsen zunächst gebremst. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 startete am Montag etwas schwächer, konnte sich dann aber ins Plus vorarbeiten mit zuletzt 0,27 Prozent auf 6.248 Punkte. Er bleibt damit unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Im Fokus bleibt der Iran-Krieg. Die Streitkräfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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