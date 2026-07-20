St. Moritz - Adriano Iseppi ist mit 582 Stimmen zum neuen Gemeindepräsidenten von St. Moritz gewählt worden. Im zweiten Wahlgang setzte er sich gegen Leandro Testa, Isabel Wenger und Sebastian Bahner durch. Der zweite Wahlgang vom Sonntag, 19. Juli, hat die Entscheidung um das Gemeindepräsidium von St. Moritz gebracht. Adriano Iseppi ist zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt worden. Der 53-Jährige ist bei SRF Sport als Langlauf-Experte tätig und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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