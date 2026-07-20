Die Almonty-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Allein auf Monatssicht liegt das Minus bei rund -26%, vom bisherigen Hoch hat sich der Kurs sogar um mehr als -40% entfernt. Zuletzt konnte sich die Aktie bei 13,77 US$ zwar etwas erholen, die Schwankungen bleiben aber extrem hoch. Dabei kamen zuletzt eigentlich mehrere positive Nachrichten vom Unternehmen. Sangdong erreicht den entscheidenden Meilenstein Der wichtigste Punkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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