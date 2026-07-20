Mit der Länder- und Verbändeanhörung zu EEG-Novelle 2027 und Netzanschlusspaket hat das Bundeswirtschaftsministerium das Gesetzgebungsverfahren gestartet. Mehrere Branchenverbände sehen Nachbesserungsbedarf bei Investitionsbedingungen, Netzanschlüssen und der Ausgestaltung einzelner Regelungen und kritisieren zudem die kurze Frist für Stellungnahmen. EEG-Novelle 2027: Verbände sehen InvestitionsrisikenDas Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat die Länder- und Verbändeanhörung zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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