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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Stuttgart
20.07.26 | 11:33
2,200 Euro
+4,76 % +0,100
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2002,42012:04
Dow Jones News
20.07.2026 11:21 Uhr
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Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -4-

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
20-Jul-2026 / 09:49 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

20 July 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 13 July 2026 to 17 July 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

13 July 2026 LSE   174.1478p              35,608     177.6000p       170.4000p 
 
14 July 2026 LSE   174.8915p              35,960     178.4000p       171.2000p 
 
15 July 2026 LSE   176.3652p              34,909     178.0000p       175.0000p 
 
16 July 2026 LSE   184.0719p              1,338      184.4000p       183.8000p 
 
17 July 2026 LSE   186.1666p              3,516      187.8000p       183.4000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,390,910 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,350,666 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,350,666 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
13 July 2026 460            173.80        08:06:32        00406196528TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 362            173.60        08:08:02        00406197340TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 70            173.60        08:08:02        00406197341TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 30            173.00        08:10:53        00406198993TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 400            173.00        08:10:53        00406198994TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.80        08:17:40        00406205482TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 434            171.00        08:19:34        00406207215TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 928            173.20        08:58:57        00406236837TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 246            173.00        09:00:22        00406238301TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 213            173.00        09:01:02        00406238719TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 71            173.00        09:01:02        00406238720TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 459            173.00        09:08:40        00406242512TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.40        09:17:35        00406248015TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.40        09:41:10        00406265856TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 457            172.20        09:41:10        00406265857TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 111            172.00        09:51:53        00406272657TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 342            172.00        09:51:59        00406272691TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 111            172.00        09:51:59        00406272692TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            171.60        10:15:52        00406286243TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            171.60        10:15:52        00406286244TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 464            171.20        10:15:59        00406286297TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 152            171.60        10:37:51        00406302479TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 782            171.60        10:37:51        00406302480TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 934            171.40        10:38:52        00406303170TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 434            171.00        10:39:27        00406303712TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 464            171.00        11:03:06        00406315501TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 465            170.80        11:12:00        00406315834TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 44            170.40        11:20:23        00406316163TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 466            171.00        11:31:28        00406317163TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 465            170.60        11:32:58        00406317260TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 458            170.40        11:34:32        00406317301TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 891            171.40        11:48:23        00406317820TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 444            170.80        11:53:38        00406318012TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 432            170.80        12:10:42        00406318644TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 258            170.60        12:33:32        00406319411TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 29            170.80        12:43:33        00406319718TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 458            172.60        12:49:38        00406319918TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 447            172.20        12:50:04        00406319928TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 441            172.60        13:03:03        00406320447TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 162            172.60        13:03:42        00406320474TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 282            172.60        13:07:31        00406320918TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 64            172.60        13:07:31        00406320919TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 98            172.60        13:12:04        00406321073TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 346            172.60        13:12:04        00406321074TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 433            173.40        13:16:09        00406321208TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 446            175.20        13:20:51        00406321342TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 440            175.20        13:25:41        00406321539TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 435            175.00        13:35:15        00406321944TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 464            176.20        14:01:10        00406322790TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 448            176.20        14:01:30        00406322823TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 407            175.80        14:03:20        00406322911TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 52            175.80        14:06:09        00406322983TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 407            175.80        14:06:09        00406322984TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 438            175.80        14:12:23        00406323250TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 443            175.60        14:18:12        00406323582TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 436            175.40        14:19:58        00406323665TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            175.80        14:31:09        00406324116TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 455            175.80        14:31:09        00406324117TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 454            175.80        14:31:09        00406324118TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 173            175.20        14:38:51        00406324588TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 452            176.00        14:44:15        00406325018TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 460            175.80        14:44:15        00406325019TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 467            175.80        15:16:44        00406327557TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 454            175.60        15:16:45        00406327622TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2- 

13 July 2026 450            175.60        15:16:45        00406327625TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 280            175.60        15:16:45        00406327626TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 2             175.60        15:16:45        00406327627TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 168            175.60        15:16:45        00406327628TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 450            175.60        15:16:45        00406327629TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 450            175.60        15:16:45        00406327634TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 452            175.60        15:16:45        00406327636TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 452            175.40        15:16:45        00406327646TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 447            175.60        15:17:40        00406327845TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 451            176.00        15:24:36        00406328354TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 460            176.20        15:28:54        00406328645TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 442            176.20        15:28:59        00406328647TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 438            176.00        15:34:22        00406328895TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 712            176.80        15:56:39        00406330104TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 472            177.00        15:56:39        00406330105TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 460            176.80        15:56:39        00406330106TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 465            177.40        15:56:40        00406330107TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 463            177.60        15:56:55        00406330122TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 469            177.00        15:58:58        00406330187TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 468            177.40        16:02:46        00406330422TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 458            176.80        16:05:56        00406330586TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 197            176.60        16:08:27        00406330748TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 950            177.20        16:15:03        00406331203TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 442            176.60        16:15:49        00406331259TRLO1   XLON 
 
13 July 2026 436            176.40        16:17:09        00406331325TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 343            177.20        09:00:00        00406453849TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 929            175.80        09:00:00        00406453850TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1323           175.60        09:00:00        00406453851TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 112            175.60        09:00:00        00406453852TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 134            175.00        09:00:00        00406453853TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 134            174.60        09:00:01        00406453855TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 789            174.60        09:00:01        00406453856TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 17            178.40        09:01:42        00406454758TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 872            177.80        09:03:29        00406455598TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 17            177.80        09:03:29        00406455599TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 458            178.20        09:03:33        00406455621TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            176.20        09:07:24        00406457307TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 471            175.20        09:11:28        00406459257TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 80            175.00        09:20:38        00406463305TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 80            175.00        09:20:38        00406463306TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 300            175.00        09:20:38        00406463307TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 452            175.60        09:29:35        00406467066TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 456            175.40        09:32:15        00406468316TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 465            175.60        10:08:22        00406511642TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 459            175.60        10:10:46        00406515877TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            175.40        10:17:09        00406527225TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            175.40        10:17:09        00406527226TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            175.60        10:49:41        00406580435TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 934            175.60        10:51:08        00406581693TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 440            175.40        11:12:31        00406587525TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            175.20        11:16:22        00406587780TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            174.80        11:20:17        00406587906TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            174.80        11:20:17        00406587907TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 466            174.80        11:20:17        00406587908TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 866            174.40        11:25:40        00406588180TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 433            174.40        11:25:40        00406588181TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 454            174.20        11:26:16        00406588204TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            174.40        11:55:14        00406589573TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            174.20        11:55:14        00406589574TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1             173.00        12:14:39        00406590252TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 453            173.00        12:14:39        00406590253TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 431            172.80        12:39:49        00406591733TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            172.60        12:46:49        00406591973TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            172.20        12:57:08        00406592329TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 437            172.00        12:57:08        00406592330TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 454            171.20        13:03:20        00406592517TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1295           172.40        13:25:33        00406593211TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 437            172.20        13:25:33        00406593212TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 461            173.80        13:31:18        00406593941TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            173.60        13:32:42        00406594125TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 445            173.60        13:32:42        00406594126TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 435            173.40        14:05:44        00406595512TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 442            173.40        14:19:42        00406595967TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            173.40        14:19:42        00406595968TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1393           174.40        14:32:13        00406596809TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 1334           174.60        14:36:01        00406597264TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 431            174.20        14:36:41        00406597312TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 436            174.00        14:36:58        00406597317TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 450            174.00        14:37:33        00406597345TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 483            174.00        14:48:28        00406598008TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 479            174.00        14:50:39        00406598125TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 479            174.00        14:51:26        00406598162TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 897            174.40        14:55:43        00406598399TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 448            174.20        14:58:16        00406598560TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            174.60        15:01:31        00406598799TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            175.60        15:07:57        00406599308TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 430            177.40        15:20:12        00406600171TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 446            177.00        15:20:23        00406600187TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3- 

14 July 2026 38            176.40        15:28:50        00406600851TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 418            176.40        15:28:50        00406600853TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 441            176.20        15:28:50        00406600854TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 453            176.20        15:34:19        00406601414TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 170            176.00        15:34:29        00406601487TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 467            176.80        15:44:02        00406602079TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 465            176.60        15:47:49        00406602293TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 432            176.60        15:57:16        00406602973TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 434            176.60        16:02:08        00406603459TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 48            176.40        16:06:46        00406603935TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 448            177.00        16:06:58        00406603937TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 435            177.20        16:09:04        00406604044TRLO1   XLON 
 
14 July 2026 434            177.00        16:15:25        00406604447TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 431            178.00        08:19:33        00406673468TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 431            177.60        08:19:33        00406673469TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 1298           177.40        08:19:33        00406673470TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 433            177.20        08:19:35        00406673486TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 412            176.60        08:43:42        00406686548TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 449            178.00        08:45:07        00406687248TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 428            178.00        08:46:14        00406687774TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 442            177.20        09:00:22        00406694409TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 422            178.00        09:22:27        00406703713TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 339            178.00        09:26:02        00406705189TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 35            178.00        09:26:02        00406705190TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 35            178.00        09:26:02        00406705191TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 32            178.00        09:26:13        00406705263TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 339            178.00        09:26:13        00406705264TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 70            178.00        09:26:13        00406705265TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 422            177.80        09:26:13        00406705266TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 434            177.60        10:04:47        00406722571TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 433            177.60        10:04:47        00406722572TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 528            177.20        10:04:47        00406722575TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 441            177.40        10:12:12        00406726329TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 432            177.20        10:12:57        00406726770TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 896            177.60        10:28:24        00406736937TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 432            177.20        10:34:17        00406743081TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 436            176.60        10:39:50        00406749232TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 429            176.40        10:48:32        00406759736TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 448            176.00        10:57:19        00406766592TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 449            175.60        11:19:23        00406768703TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 441            176.00        11:59:14        00406770743TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 320            176.20        12:04:11        00406770884TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 116            176.20        12:13:31        00406771156TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 96            176.20        12:13:31        00406771157TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 453            177.20        12:21:51        00406771372TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 453            177.20        12:21:55        00406771373TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 453            177.20        12:22:29        00406771387TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 451            177.00        12:23:44        00406771457TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 12            176.60        12:44:27        00406771894TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 220            176.80        13:02:53        00406772400TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 12            176.80        13:04:07        00406772448TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 196            176.80        13:04:07        00406772449TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 220            176.80        13:04:07        00406772450TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 332            176.60        13:06:57        00406772537TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 96            176.60        13:06:57        00406772538TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 428            176.80        13:20:50        00406773004TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 436            176.80        13:21:08        00406773027TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 440            176.60        13:24:25        00406773133TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 844            177.40        13:48:45        00406773719TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 422            177.20        13:48:45        00406773720TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 439            177.20        13:54:25        00406773829TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 458            177.00        13:54:36        00406773832TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 442            176.80        14:10:08        00406774222TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 310            176.60        14:13:16        00406774339TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 426            176.00        14:13:40        00406774346TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 429            175.20        14:14:25        00406774366TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 850            175.20        14:41:07        00406775884TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 166            175.20        14:41:07        00406775886TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 97            175.20        14:41:07        00406775887TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 97            175.20        14:41:07        00406775888TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 891            175.60        14:44:26        00406776115TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 433            175.40        14:45:24        00406776205TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 436            175.20        14:46:21        00406776339TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 873            175.00        14:51:50        00406776701TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 792            175.20        15:09:17        00406777682TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 80            175.20        15:09:17        00406777683TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 881            175.00        15:10:57        00406777843TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 446            175.40        15:23:41        00406778369TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 8             175.40        15:23:41        00406778370TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 446            175.20        15:23:41        00406778371TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 342            175.00        15:24:31        00406778415TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 8             175.00        15:24:31        00406778416TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 104            175.00        15:24:31        00406778417TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 460            175.00        15:32:18        00406778871TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 439            175.20        15:39:57        00406779333TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 882            175.20        15:45:37        00406779850TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 919            175.60        15:51:47        00406780289TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 869            175.60        15:54:42        00406780425TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -4- 

15 July 2026 428            175.40        15:58:47        00406780662TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 427            175.40        15:58:47        00406780663TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 425            176.40        16:01:29        00406780870TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 457            176.20        16:02:15        00406780888TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 269            176.00        16:02:25        00406780898TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 173            176.00        16:02:25        00406780899TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 444            175.60        16:12:19        00406781310TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 447            175.40        16:14:47        00406781503TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 436            175.20        16:16:57        00406781623TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 122            175.00        16:17:05        00406781625TRLO1   XLON 
 
15 July 2026 441            175.40        16:17:40        00406781644TRLO1   XLON 
 
16 July 2026 454            184.40        14:57:25        00406939853TRLO1   XLON 
 
16 July 2026 457            184.00        14:57:26        00406939854TRLO1   XLON 
 
16 July 2026 427            183.80        15:00:05        00406940087TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 438            185.00        08:08:36        00407020619TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 459            183.40        08:08:37        00407020624TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 446            185.00        08:12:03        00407023056TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 445            185.20        08:12:03        00407023058TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 456            187.60        08:18:42        00407027619TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 435            187.80        08:29:03        00407033636TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 408            187.80        10:15:24        00407081869TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 21            187.80        14:45:13        00407126191TRLO1   XLON 
 
17 July 2026 408            187.80        14:45:13        00407126192TRLO1   XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 436878 
EQS News ID:  2368482 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.