Berlin - Deutschlands Unternehmen bevorzugen es, wenn ihre Cloud-Daten im Inland verarbeitet werden. Wie eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab, spielt für 97 Prozent der Unternehmen der Standort der Server ihrer Cloud-Dienstleister eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Anbieters. Alle befragten Unternehmen würden Deutschland als Standort bevorzugen.
Neben Deutschland wird Frankreich von 23 Prozent der Unternehmen bevorzugt, während 17 Prozent das Land ablehnen. Ein Standort in einem anderen EU-Staat wird von 68 Prozent bevorzugt, während nur ein Prozent ihn ablehnt. Großbritannien kommt auf 14 Prozent Zustimmung und 32 Prozent Ablehnung. Rechenzentren in den USA werden von zwölf Prozent bevorzugt, während 51 Prozent sie ablehnen. Ähnliche Werte gibt es für Japan und Indien. China wird nur von einem Prozent als Standort bevorzugt, 94 Prozent schließen das Land aus.
Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 603 Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten. Die Befragung fand im Zeitraum von der 14. bis zur 20. Kalenderwoche 2026 statt.
Neben Deutschland wird Frankreich von 23 Prozent der Unternehmen bevorzugt, während 17 Prozent das Land ablehnen. Ein Standort in einem anderen EU-Staat wird von 68 Prozent bevorzugt, während nur ein Prozent ihn ablehnt. Großbritannien kommt auf 14 Prozent Zustimmung und 32 Prozent Ablehnung. Rechenzentren in den USA werden von zwölf Prozent bevorzugt, während 51 Prozent sie ablehnen. Ähnliche Werte gibt es für Japan und Indien. China wird nur von einem Prozent als Standort bevorzugt, 94 Prozent schließen das Land aus.
Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 603 Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten. Die Befragung fand im Zeitraum von der 14. bis zur 20. Kalenderwoche 2026 statt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur