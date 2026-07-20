Frank Fischer (Shareholder Value): Europäische Versicherungen vs. US-Banken

20.07.2026 -

Wenn die klassische liberale Wirtschaftstheorie "Geht es den Banken gut, geht es der Wirtschaft gut." stimmt, dann strotzt die US-amerikanische Wirtschaft zurzeit geradezu vor Kraft.

Denn die führenden US-Kreditinstitute haben bei den jüngsten Quartalszahlen Rekordgewinne ausgewiesen. Ob JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup und die anderen Big-Banks haben zum Teil überragende Zahlen vorgelegt. Die hohe Aktivität an den Kapitalmärkten sorgte im Aktienhandel, bei Börsengängen - etwa beim Mega-IPO von SpaceX - sowie im Geschäft mit Unternehmenstransaktionen (M&A) für kräftige Ertragszuwächse. Neben dem starken Kapitalmarktgeschäft zeigten die Berichte aber auch klar positive Signale für die US-Wirtschaft. Die Institute berichteten von steigenden Kreditvolumina bei robuster Kreditqualität und einer widerstandsfähigen Konsumnachfrage. Die Kreditkartenumsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr im hohen einstelligen Prozentbereich. Obwohl die stärksten Gewinnimpulse zuletzt aus dem eher zyklischen Kapitalmarktgeschäft kamen, erscheint die erhöhte Bewertung des US-Bankensektors - das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 12,5 rund acht Prozent über dem zehnjährigen Durchschnitt - angesichts robuster Fundamentaldaten gut unterstützt. Die Zahlen liefern damit einen guten Auftakt für die laufende Berichtssaison. Nun, IBM ist hier eine Ausnahme. Auch Netflix überzeugte die Börse nicht, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Wie dem auch sei: US-Aktien bleiben durch die robuste Gewinndynamik fundamental gut unterstützt. Der S&P 500 legte seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent zu, während die Schätzungen für das erwartete Gewinnwachstum der S&P-500-Unternehmen für die nächsten 12 Monate von 15 auf 21 Prozent stiegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sank von rund 22 auf zuletzt 20. Damit beruht die Marktentwicklung auf verbesserten Ertragsperspektiven und nicht auf einer Ausweitung der Bewertungen. Die Analysten der Deutschen Bank etwa erwarten für das zweite Quartal bei S&P-500-Unternehmen ein Gewinnwachstum von rund 24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, nachdem zu Jahresbeginn rund 15 Prozent prognostiziert worden waren. Hohe Investitionen in KI-Infrastruktur, ein solides wirtschaftliches Umfeld und ein stabiler Konsum stützen die Ertragslage.

Auf der anderen Seite erhöht die Aufwärtsrevision der Prognosen natürlich das Risiko von Enttäuschungen. Und wie der jüngste Rückgang nach starken Halbleiterzahlen zeigt, reichen gute Ergebnisse bei allzu hohen Erwartungen eben nicht aus, um die Kurse weiter anzuschieben. Auch die KI-Rally scheint an Tempo zu verlieren. Das Risiko bleibt eben ein ständiger Begleiter.

Aber trotz alledem bleiben auch wir in den USA investiert - zwar nicht im Bankensektor, sondern eher bei Tech-Werten wie Adobe, Alphabet oder Microsoft. Auf der anderen Seite haben auch wir einen Fokus auf den Finanzsektor gelegt. Zwar nicht auf Banken, sondern auf den europäischen Versicherungsmarkt. Hier sind wir bei der Allianz, der Münchner Rück, der französischen SCOR oder der norwegischen Storebrand-Gruppe investiert. Sie gehören sowohl im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen als auch im Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value zu den Kerninvestments. Warum? Nun, Versicherungen sind nicht so volatil wie Bank-Aktien, und ihre Umsätze und Gewinne sind planbarer als bei den eher zyklischen Geldinstituten.

Diese Versicherungen sehen wir auch als Qualitätsaktien, ganz im Sinne unseres Modern Value Ansatzes. Sie zeichnen sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität, nachhaltiges Gewinnwachstum und eine starke Wettbewerbsposition aus. Sie verfügen über solide Bilanzen, eine hohe Eigenkapitalquote, stabile Cashflows sowie eine verlässliche Dividendenpolitik. Und nicht zu vergessen: Versicherungen zeigen sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten widerstandsfähig. Sie haben langfristig ein solides Chance-Risiko-Profil und bieten gleichzeitig attraktive Renditechancen.

In diese Kategorie passt noch ein neuer Wert aus dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value. Die Deutsche Börse AG. Der Konzern verfügt über ein sehr stabiles, margenstarkes Geschäftsmodell mit hohen Eintrittsbarrieren. Zusätzliche Wachstumschancen ergeben sich durch den Ausbau des Daten-, Index- und Softwaregeschäfts sowie kontinuierlich steigende Erträge. Damit passen die Frankfurter Platzhirschen perfekt zu unserem Modern Value-Ansatz.