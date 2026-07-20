Einige AWS-Kund:innen dürften einen großen Schrecken bekommen haben. Rechnungen von Amazons Cloud-Dienst zeigten plötzlich Beträge in Milliardenhöhe. Wie der Konzern auf das Problem reagiert hat. Wer Cloud-Dienste wie AWS nutzt, zahlt meist für die genutzte Rechenleistung. Dadurch können die Kosten je nach Arbeit und Nutzungsdauer recht unterschiedlich ausfallen. Einige AWS-Nutzer:innen haben jetzt allerdings Rechnungen bekommen, deren Summe nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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