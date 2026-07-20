Berlin - Die Entscheidung über die Nachfolge von Jens Spahn (CDU) als Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll offenbar am 29. Juli getroffen werden.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der Termin am Montag bei der Sitzung des CDU-Präsidiums angekündigt worden sein. Demnach soll in der kommenden Woche am Mittwoch um 14 Uhr eine Fraktionssitzung zur Wahl des neuen Vorsitzenden in Präsenz stattfinden. Weitere Details zu Personalvorschlägen blieben zunächst offen.
Spahn war am Samstag von seinem Amt als Fraktionschef zurückgetreten. Er hatte mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft massive Kritik ausgelöst, weil er und sein Partner dabei offenbar auf eine Leihmutter im Ausland zurückgriffen, obwohl sich Spahn in Deutschland dafür eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der Termin am Montag bei der Sitzung des CDU-Präsidiums angekündigt worden sein. Demnach soll in der kommenden Woche am Mittwoch um 14 Uhr eine Fraktionssitzung zur Wahl des neuen Vorsitzenden in Präsenz stattfinden. Weitere Details zu Personalvorschlägen blieben zunächst offen.
Spahn war am Samstag von seinem Amt als Fraktionschef zurückgetreten. Er hatte mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft massive Kritik ausgelöst, weil er und sein Partner dabei offenbar auf eine Leihmutter im Ausland zurückgriffen, obwohl sich Spahn in Deutschland dafür eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur