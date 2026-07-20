Hamburg (ots) -Termin: Dienstag, 29. September 2026, 12:30 - 13:15 UhrDie Teilnahme ist kostenfrei.Telegram: Inhalte gezielt finden, verifizieren und archivierenBei der Social-Media-Recherche spielt Telegram in vielen Redaktionen noch immer eine Nebenrolle. Skepsis gibt es nicht ohne Grund: Hier vernetzen sich Nachbarschaftsgruppen ebenso wie Terroristen oder Verschwörungsgläubige. Es findet sich Augenzeugen-Material aus Konfliktgebieten ebenso wie Angeboten von Kriminellen. Auch Desinformation verbreitet sich hier besonders früh und schnell.Funktionen von Telegram verstehen und Desinformationen erkennenTelegram ist ein eigenes Ökosystem, mitunter wird es das "Darknet für die Hosentasche" genannt. Doch wer weiß, wie er oder sie sich auf Telegram bewegen muss, kann auf der Plattform wertvolle Inhalte für tagesaktuelle Berichterstattung oder längere Recherchen finden. Telegram ist deutlich weniger abgeschottet, als mancher denkt. Anhand von praktischen Beispielen erklärt dieser Impuls:- Was können Medienschaffenden auf Telegram finden und wie können sie sich dort sicher bewegen?- Wie können Medienschaffende gezielt Inhalte auf Telegram finden?- Wie lassen sich Inhalte verifizieren und durch Archivierung sichern?Dieser Impuls richtet sich an alle, die Telegram als Recherchequelle besser erschließen möchten. Einsteiger erhalten einen fundierten Einblick, Recherche-Profis nehmen vertiefte Tipps mit.Unsere Expertin Veronika Völlinger ist Redakteurin im Faktencheck-Team der dpa (https://www.dpa.com/de/faktencheck) sowie als freie Verifikations- und Investigativjournalistin tätig. Bei der dpa beschäftigt sie sich vorrangig mit Recherchen und Monitoring zu Desinformation auf Telegram und gibt seit 2021 Workshops zur journalistischen Recherche auf Telegram.Die Durchführung erfolgt via MS Teams. Die Teilnahme ist kostenfrei.Moderation: Marcus Heumann, Leiter dpa-AkademiePressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 40 4113 - 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6317676