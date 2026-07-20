Die Rheinmetall-Aktie hat einen heftigen Rücksetzer hinter sich und versucht sich nun zu stabilisieren. Neben neuen Aufträgen und Partnerschaften sorgen auch weiterhin hohe Kursziele der Analysten für Zuversicht. Ganz vergessen ist der geplatzte Fregattenauftrag allerdings noch nicht. Neue Aufträge geben der Aktie wieder etwas Rückenwind Zuletzt konnte Rheinmetall gleich mehrere positive Meldungen vorlegen. Gemeinsam mit Lockheed Martin will der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de