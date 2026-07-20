Die Netflix-Aktie hat nach ihrem deutlichen Kursrückgang die Diskussion über Bewertung und Wachstum neu entfacht. Trotz nachlassender Wachstumsdynamik sprechen Marktstellung, Ertragskraft und neue Geschäftsfelder dafür, dass der Streaming-Konzern langfristig weiterhin attraktive Perspektiven besitzt. Netflix war eine der ersten Video-on-Demand-Plattformen und zählt bis heute zu den führenden Anbietern der Branche. Nach dem Einstieg während der Pandemie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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