Der irische Billigflieger Ryanair ist mit einem deutlichen Gewinneinbruch in das neue Geschäftsjahr gestartet. Zwar stiegen Passagierzahl und Umsatz weiter an, doch höhere Treibstoffkosten und sinkende Ticketpreise setzen die Margen unter Druck. Anleger reagieren enttäuscht: Die Aktie verliert satt, und zwar rund 7 %. Wachstum bleibt intakt - der Gewinn bricht dennoch ein Auf den ersten Blick wirken die Quartalszahlen durchaus solide. Ryanair beförderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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