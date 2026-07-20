Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen Monaten deutlich an Boden verloren und notiert inzwischen rund -20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zuletzt konnte sich der Kurs jedoch stabilisieren und in Richtung 27 € erholen. Dort wartet nun die nächste wichtige Bewährungsprobe. Analysten bleiben trotz Kursrutsch optimistisch Ausgehend vom Hoch bei 33,28 € wurde die Deutsche-Telekom-Aktie zeitweise bis in den Bereich von rund 24 € durchgereicht. Belastet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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