DJ Riyadh Air bestellt sechs weitere Airbus A350-1000 fest

DOW JONES--Die saudische Fluggesellschaft Riyadh Air hat einen Auftrag über sechs weitere Airbus A350-1000-Flugzeuge bestätigt. Damit hat die Fluggesellschaft nun insgesamt 31 Flugzeuge dieses Typs fest bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Der Auftrag erfolgt im Rahmen einer im Jahr 2025 gemachten Zusage der Fluggesellschaft, bis zu 50 Flugzeuge des Typs A350-1000 zu erwerben. Riyadh Air werde den A350-1000 einsetzen, um die internationalen Wachstumsziele der Fluggesellschaft zu erreichen und bis 2030 mehr als 100 Ziele weltweit anzufliegen.

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July 20, 2026 05:44 ET (09:44 GMT)

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