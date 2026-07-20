Nvidia baut seine Präsenz in Robotik, physischer KI und intelligenter Fertigung mit neuen Plattformen, Chips und mehr als 20 japanischen Industriepartnern massiv aus. Im Zentrum stehen das kompakte KI-Modell Cosmos 3 Edge, neue Jetson-Thor-Module sowie die mit rund 2,4 Milliarden Dollar geförderte KI-Fabrik FRONTia. Ob daraus langfristig hohe Umsätze entstehen, hängt davon ab, wie schnell die angekündigten Kooperationen in konkrete Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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