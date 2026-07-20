Berlin - Der Journalist Michael Bröcker wird Chefredakteur von "Politico Deutschland". Das teilte der Axel-Springer-Verlag am Montag mit.
Bröcker war seit Januar 2024 Chefredakteur von "Table Media", vorher war er bei der "Rheinischen Post" und dem Projekt "The Pioneer". Außerdem wechselt Annett Meiritz vom "Handelsblatt" zum Springer-Verlag und wird zur stellvertretenden Chefredakteurin von "Politico Deutschland".
Gordon Repinski, der das Magazin bislang geleitet hatte, wechselt in die für ihn neu geschaffene Position eines "International Political Anchor" bei der sogenannten "Premium-Gruppe" des Springer-Verlags, zu der neben "Politico" auch die Zeitung "Die Welt" und "Business Insider" gehören. In seiner neuen Rolle bekommt er unter anderem eine eigene Talkshow auf "Welt TV" und soll in Video-Podcasts auftreten.
Bröcker war seit Januar 2024 Chefredakteur von "Table Media", vorher war er bei der "Rheinischen Post" und dem Projekt "The Pioneer". Außerdem wechselt Annett Meiritz vom "Handelsblatt" zum Springer-Verlag und wird zur stellvertretenden Chefredakteurin von "Politico Deutschland".
Gordon Repinski, der das Magazin bislang geleitet hatte, wechselt in die für ihn neu geschaffene Position eines "International Political Anchor" bei der sogenannten "Premium-Gruppe" des Springer-Verlags, zu der neben "Politico" auch die Zeitung "Die Welt" und "Business Insider" gehören. In seiner neuen Rolle bekommt er unter anderem eine eigene Talkshow auf "Welt TV" und soll in Video-Podcasts auftreten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur