Der irische Billigflieger verdient im ersten Geschäftsquartal ein Drittel weniger als im Vorjahr. Nahost-Konflikt und Preisdruck bremsen das Geschäft, eine Jahresprognose bleibt aus. Europas größter Billigflieger Ryanair ist mit einem herben Gewinneinbruch ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Nettogewinn sank im ersten Quartal auf 538 Millionen Euro und lag damit rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert von 820 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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