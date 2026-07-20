Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.890 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, RWE und Fresenius, am Ende MTU, Vonovia und Bayer.



"Der Dax hat sich am Freitag ein Stück weit von der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke entfernt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Nach zuvor sieben Tagen in Folge wurde die 25.000 im Freitags-Handel erstmals nicht berührt. Dennoch bleibt die runde Marke in Reichweite."



Die Blicke der Anleger richten sich derweil bereits auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), der am Donnerstag ansteht. Bis dahin dürften sich Investoren in Zurückhaltung üben.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1432 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8747 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 88,03 US-Dollar; das waren 7 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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