Amazon rückt durch Anthropic wieder stärker in den Fokus der KI-Anleger. Der Claude-Entwickler wird am Zweitmarkt inzwischen mit rund 1,2 Billionen Dollar bewertet. Gleichzeitig wird über einen möglichen Börsengang in den kommenden Monaten spekuliert. Für Amazon ist das mehr als eine Beteiligungsfantasie.• Anthropic wird am Zweitmarkt mit rund 1,2 Billionen Dollar taxiert.• Amazon profitiert über seine Beteiligung und die enge AWS-Kooperation.• Claude läuft tief im Amazon-Ökosystem aus Cloud, Trainium-Chips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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