Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Dienstag den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew im Kanzleramt empfangen. Geplant sei ein Vier-Augen-Gespräch zu den Themen Energie und Rohstoffe, dem regionalen Friedensprozess sowie zur internationalen Sicherheitspolitik, kündigte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag an.



"Deutschland ist interessiert an dem Friedensprozess in der Region", sagte Kornelius der dts Nachrichtenagentur. "Er ist sehr, sehr zentral für die Stabilisierung im Südkaukasus." Man habe ein hohes Interesse an einem "umfassenden Frieden" zwischen Aserbaidschan und Armenien. "Wir sind bereit, das zu unterstützen, mit beiden Partnern. Und Deutschland hat ebenfalls ein hohes Interesse, dass diese Schlüsselländer in der Nähe Irans und auch der arabischen Konfliktherde auch zur Stabilität in der breiteren Region beitragen können", so der Regierungssprecher.



Bei dem Besuch von Alijew ist auch die Unterzeichnung eines Papiers geplant. Zu den Inhalten will sich die Bundesregierung aber erst nach der Unterzeichnungszeremonie äußern.





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