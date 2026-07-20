Berlin - Die Bundesregierung plant derzeit keine neuen Entlastungsmaßnahmen angesichts der wieder gestiegenen Spritpreise. Der Tankrabatt sei beendet und es gebe keine Planungen für weitere Schritte, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin.
"Wir sehen nun häufig Schwankungen, die je nach Angriffslage in der Straße von Hormus wohl auch anhalten werden. Deswegen denke ich, dass wir mit dieser Situation noch eine Weile leben müssen", sagte er.
Auf Nachfrage, ob der Tankrabatt im Mai und Juni ein Fehler gewesen sei, verwies Kornelius auf die damalige Beruhigung der Märkte. Man werde die Lage aber weiter "genau beobachten". Und weiter: "Ich glaube, dass wir jetzt keine Notwendigkeit haben, über eine neue Maßnahme momentan zu reden."
"Wir sehen nun häufig Schwankungen, die je nach Angriffslage in der Straße von Hormus wohl auch anhalten werden. Deswegen denke ich, dass wir mit dieser Situation noch eine Weile leben müssen", sagte er.
Auf Nachfrage, ob der Tankrabatt im Mai und Juni ein Fehler gewesen sei, verwies Kornelius auf die damalige Beruhigung der Märkte. Man werde die Lage aber weiter "genau beobachten". Und weiter: "Ich glaube, dass wir jetzt keine Notwendigkeit haben, über eine neue Maßnahme momentan zu reden."
© 2026 dts Nachrichtenagentur