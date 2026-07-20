Ab dem 21. Juli 2026 gelten neue Förderbedingungen für Wärmepumpen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Die Verbraucherzentrale NRW hat die wichtigsten Änderungen und Übergangsregelungen für Eigentümer:innen zusammengefasst. Für Eigentümer:innen ändern sich unter anderem Förderhöhen, Bonusregelungen und Übergangsfristen. Die Verbraucherzentrale NRW rät Antragstellenden deshalb frühzeitig zu prüfen, welche Förderbedingungen für ihr Vorhaben gelten und ob bereits erstellte Antragsunterlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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