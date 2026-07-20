London - Der neue britische Premierminister Andy Burnham ist im Amt. Der Labour-Chef übernahm am Montag die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Keir Starmer, der aufgrund schlechter Wahlergebnisse und schwacher Umfragewerte seinen Rücktritt erklärt hatte.



Starmer hatte sich am Mittag ein letztes Mal vor der Residenz in 10 Downing Street an die Öffentlichkeit gewandt. "Meine Arbeit ist getan", sagte er und zog Bilanz: Er habe die Labour-Partei in den sechseinhalb Jahren als Parteivorsitzender "nach einer historischen Niederlage im Jahr 2019 wieder auf Kurs gebracht". Er habe sie zudem, so umgestaltet, "dass sie den Herausforderungen des Landes gewachsen war" und habe 2024 "einen erdrutschartigen Sieg bei den Parlamentswahlen errungen". Seinem Nachfolger Burnham wünschte Starmer "viel Erfolg".



Unmittelbar danach hatte er sich in den nur wenige Hundert Meter entfernten Buckingham Palace begeben, wo König Charles III. seinen Rücktritt akzeptierte. Kurz darauf traf Burnham ein und nahm die Aufforderung des Königs, eine Regierung zu bilden, an. Er ist der siebte Regierungschef Großbritanniens in zehn Jahren. Bis vor wenigen Wochen war Burnham noch Bürgermeister von Greater Manchester.





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