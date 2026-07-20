Unterföhring (ots) -Wenn Pointen fliegen, Lachtränen garantiert sind und Deutschlands Comedy-Elite die Bühne übernimmt, dann heißt es wieder: "Die besten Comedians Deutschlands" in SAT.1.Los geht's am Freitag, 24. Juli. Ob Alltagswahnsinn, Gesellschaftssatire oder scharf beobachtete Geschichten aus dem Leben - Mario Barth, Özcan Cosar, Paul Panzer, Kristina Bogansky, Dieter Nuhr, Christiane Olivier, Bülent Ceylan, Herr Schröder, Abdelkarim und Falk Schug sorgen mit ihren ganz eigenen Perspektiven und Pointen für einen Abend voller Lacher.Eine Woche später, am Freitag, 31. Juli, geht es mit einer neuen Runde hochkarätiger Comedians weiter. Mit pointierten Anekdoten, schrägen Beobachtungen und jeder Menge Humor rund um die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags bringen Kaya Yanar, Luisa Charlotte Schulz, Johann König, Markus Krebs, Bastian Bielendorfer, Ana Lucia, Pam Pengco, Osan Yaran, Björn von Morgenstern und Daniel Luis die Lachmuskeln des Publikums erneut in Bestform.Besonders familiär wird es am Freitag, 4. September mit der Spezialausgabe "Elternabend". Zwischen Schulstress, Familienchaos und den kleinen Katastrophen des Alltags liefern Bastian Bielendorfer, Lisa Feller, Jan van Weyde, Mirja Boes, Maria Ziffy und Herr Schröder die passenden Geschichten und Pointen für alle, die Kinder haben, einmal Kinder waren oder mit Kindern zu tun haben.Daniel Boschmann führt durch die drei Comedy-Galas.Produziert wird "Die besten Comedians Deutschlands" von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1."Die besten Comedians Deutschlands" am 24. und 31. Juli sowie das "Elternabend"-Special am 4. September in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Tina Landphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: tina.land@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6317872