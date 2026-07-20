Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem neuen britischen Premierminister Andy Burnham zu seinem Amtsantritt gratuliert. "Das Vereinigte Königreich und Deutschland sind einander enge Verbündete und Partner", schrieb der Kanzler am Montag. "Gerade in diesen Zeiten beweist sich unsere tiefe Verbundenheit. Sehr gern möchte ich mich mit Ihnen zu den vor uns liegenden Herausforderungen austauschen." Merz lud Burnham zu diesem Anlass zu einem baldigen Antrittsbesuch nach Berlin ein.



Zuvor hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius die Erwartungen an den neuen Premier formuliert. "Die Erwartung ist, dass Deutschland und Großbritannien das sehr gute Verhältnis miteinander pflegen, die enge Verbindung, die Partnerschaft, die Freundschaft weiter ausbauen, dass sie auf dem aufbauen, was bisher geleistet wurde", sagte Kornelius der dts Nachrichtenagentur. Die Zusammenarbeit mit Burnhams Vorgänger Keir Starmer sei "exzellent" gewesen. Daran wolle man nahtlos anschließen. "Wir haben 2025 den Kensington-Vertrag geschlossen. Das ist quasi das Fundament der Beziehungen, auch gerade nach dem Brexit", fügte Kornelius hinzu. "Und auf diesem Vertrag aufbauend freut sich der Bundeskanzler auf die Zusammenarbeit und freut sich auf die erste Begegnung mit Herrn Burnham."



Über eine mögliche weitere Annäherung der Briten an die EU unter der Führung Burnhams wollte Kornelius derweil nicht spekulieren. "Das sind innerbritische Entscheidungen, die werden wir natürlich eng begleiten und beobachten", sagte er. "Aber alles, was die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union und Deutschland fördert, wird Unterstützung finden."





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