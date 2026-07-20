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WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
20.07.2026 14:03 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - EZB rückt in den Fokus

DJ MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - EZB rückt in den Fokus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich nach einem etwas leichteren Start in den Tag am Montagmittag gut behauptet. Der DAX handelt 0,2 Prozent im Plus bei 24.867 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 6.237 Punkte nach oben. Weiterhin bestimmen die Lage im Nahen Osten wie auch die Entwicklung der Ölpreise die Risikostimmung an den Börsen. Zugleich ist die Nachrichtenlage von Unternehmensseite dünn, was sich im Wochenverlauf allerdings mit der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison ändern dürfte.

Der Ölpreis der Sorte Brent stieg am Morgen angesichts der anhaltenden militärischen Gewalt zwischen den USA und dem Iran und vor allem der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus zwischenzeitlich über die Marke von 90 Dollar. Jedoch gab es im Verlauf Hinweise, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen würden, damit kam Brent von seinem Hoch zurück und notiert aktuell noch 0,1 Prozent im Plus bei 88,21 Dollar.

Entsprechend steigt der Branchenindizes der Öl- und Gaswerte um 0,7 Prozent. Dagegen reduziert sich der Sektor Reise- und Freizeitunternehmen um 1,0 Prozent. Aktien aus dem Technologie-Sektor, hier hatten zuletzt Papiere von Unternehmen mit KI-Fantasie auf der Verliererseite gestanden, können sich etwas erholen. Der Subindex steigt um 0,5 Prozent.

Der anhaltend hohe Ölpreis schürt Inflationssorgen und damit Spekulationen über steigende Zinsen. Die am Donnerstag tagende Europäische Zentralbank (EZB) dürfte nach allgemeiner Erwartung jedoch diesmal die Füße stillhalten und die Entwicklung zunächst weiter beobachten. Derweil hat der Inflationsdruck auf Produzentenebene in Deutschland im Juni wie erwartet abgenommen, auf Jahressicht aber nicht ganz so deutlich wie prognostiziert.

Im DAX stellt die Aktie von Siemens Energy mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent auf 152,92 Euro den größten Gewinner. Sie profitiert von einer Kurszielanhebung der UBS auf 210 Euro. Bis Ende 2026 könnte der Konzern nach Einschätzung der Analysten über Auftragszusagen von rund 100 Gigawatt verfügen und damit die Produktionskapazitäten bereits bis 2030 weitgehend auslasten. Aufgrund des knappen Angebots dürfte auch das Preisniveau bis mindestens 2030 hoch bleiben.

Für die Aktie von Adidas geht es um 0,8 Prozent nach oben. Der Sportartikel-Hersteller gilt als Gewinner der Fußball-Weltmeisterschaft im Hinblick auf die hohe Anzahl an verkauften Trikots.

Unternehmensseitig ist beim Billigflieger Ryanair der Gewinn im ersten Quartal aufgrund niedrigerer Flugpreise und des Gegenwinds durch die Treibstoffkosten gesunken. Laut den Analysten von Morgan Stanley hat Ryanair damit die Erwartungen verfehlt, beim Nettogewinn um 16 Prozent. Die Aktie verliert 7,2 Prozent.

In Zürich geht es für Polypeptide um 5,0 Prozent auf 43,85 Franken nach oben. Samsung Biologics hat ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Pharmadienstleister unterbreitet im Volumen von 1,46 Milliarden Franken. Die Aktionäre sollen 44,31 Franken je Aktie erhalten. Die Prämie ist überschaubar, nachdem der Aktienkurs mit der Übernahme-Fantasie bereits seit April deutlich in die Höhe geklettert war. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.237,06  +0,1    6,19    6.230,87    7,7 
Stoxx-50        5.387,62  +0,1    2,54    5.385,08    9,5 
DAX          24.867,38  +0,2   36,40    24.830,98    1,5 
MDAX          31.845,47  -0,1   -19,26    27.039,42    4,0 
TecDAX         3.778,05  +0,2    7,70    3.091,28    4,3 
SDAX          18.390,61  +0,8   139,96    13.062,07    7,1 
FTSE          10.561,90  -0,4   -38,47    10.600,37    6,4 
CAC           8.356,66  +0,2   17,85    8.338,81    2,5 
SMI          14.293,23  -0,4   -50,47    14.343,70    7,7 
ATX           6.375,76  +0,2   10,85    6.364,91    19,7 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:32 
EUR/USD          1,1430  -0,1  -0,0009     1,1439   1,1440 
EUR/JPY          185,66  -0,0  -0,0800     185,74  185,8700 
EUR/CHF          0,9235  +0,0   0,0003     0,9232   0,9231 
EUR/GBP          0,8486  -0,2  -0,0017     0,8503   0,8503 
USD/JPY          162,41  +0,0   0,0200     162,39  162,4700 
GBP/USD          1,3465  +0,1   0,0012     1,3453   1,3448 
USD/CNY          6,7668  -0,1  -0,0092     6,7760   6,7760 
USD/CNH           6,77  -0,1  -0,0081     6,7781   6,7776 
AUS/USD          0,7005  +0,4   0,0025      0,698   0,6985 
Bitcoin/USD      64.314,14  -0,3  -188,10    64.502,24 63.354,44 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         82,31  -0,2   -0,18      82,49 
Brent/ICE         88,21  +0,1    0,11      88,10 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.021,39  +0,1    4,70    4.016,69 
Silber           56,88  +1,8    0,98      55,90 
Platin         1.595,58  +0,3    4,05    1.591,53 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

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July 20, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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