Zürich - BDO Schweiz lanciert zum Start des diesjährigen Lehrjahres ein neues Ausbildungsprogramm für Treuhandlernende: den BDO Business Campus. Die Teilnehmenden erwerben und festigen grundlegende Kenntnisse im Treuhandwesen - Inhalte, die im KI-Zeitalter zunehmend softwaregestützt vermittelt werden und dadurch an fachlicher Tiefe verlieren. Der BDO Business Campus dient als Ergänzung zur regulären kaufmännischen Ausbildung sowie zu den überbetrieblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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