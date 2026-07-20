London - Andy Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester folgt seinem Parteikollegen Keir Starmer, der unter grossem Druck im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Der wegen seiner Beliebtheit in Manchester als «König des Nordens» bezeichnete Burnham ist seit Wochen der Hoffnungsträger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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